Stretto di Messina, sciopero personale Blu Jet di 24 ore
Filt Cgil e Uiltrasporti proclamano uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet. Ecco tutte le informazioni sulle fasce garantite
07 Giugno 2026 - 07:17 | di Vincenzo Comi
Le Segreterie Regionali Sicilia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet, dalle ore 21:00 di giovedì 11 giugno alle ore 21:00 di venerdì 12 giugno 2026.
Blu Jet comunica che durante le fasce orarie garantite dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 saranno garantite le seguenti corse:
Le corse garantite da Blu Jet per giovedì e venerdì
Giovedì 11 giugno 2026 nessuna corsa dopo le 21.00;
Venerdì 12 giugno 2026:
- M2 (06:10) – V2(07:15)
- M3 (07:40) – V3(08:05)
- dalla M12(18:30)
Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Informazioni sul sito www.blujetlines.it
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