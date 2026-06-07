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Stretto di Messina, sciopero personale Blu Jet di 24 ore

Filt Cgil e Uiltrasporti proclamano uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet. Ecco tutte le informazioni sulle fasce garantite

07 Giugno 2026 - 07:17 | di Vincenzo Comi

Blujet

Le Segreterie Regionali Sicilia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet, dalle ore 21:00 di giovedì 11 giugno alle ore 21:00 di venerdì 12 giugno 2026.

Blu Jet comunica che durante le fasce orarie garantite dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 saranno garantite le seguenti corse:

Le corse garantite da Blu Jet per giovedì e venerdì

Giovedì 11 giugno 2026 nessuna corsa dopo le 21.00;

Venerdì 12 giugno 2026:

  • M2 (06:10) – V2(07:15)
  • M3 (07:40) – V3(08:05)
  • dalla M12(18:30)

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Informazioni sul sito www.blujetlines.it

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