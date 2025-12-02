Reggina: mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Salandria. Squalifica e motivazione

Lo avevamo anticipato all’indomani della partita giocata dalla Reggina e vinta contro il Gela. Il rosso a gara conclusa subìto da Ciccio Salandria, non faceva presagire nulla di buono e infatti oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha punito pesantemente il calciatore:

Il comunicato

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SALANDRIA FRANCESCO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

Per avere, al termine della gara, protestato con aria minacciosa nei confronti di un avversario, che afferrava per il collo mentre si poneva con la testa a contatto.