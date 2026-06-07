L’ASD Karate Club Monasterace protagonista ai Campionati Nazionali CSAIN di Catania

Dal 28 al 31 maggio si sono svolti a Catania i Campionati Nazionali CSAIN, importante appuntamento del panorama sportivo nazionale che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia.

Tra le realtà protagoniste della manifestazione si è distinta l’ASD Karate Club Monasterace, che ha schierato in pedana ben 43 atlete, confermando la crescita costante della società e l’ottimo lavoro svolto negli anni. Le ginnaste, provenienti non solo da Monasterace ma da numerosi comuni del territorio circostante, hanno rappresentato con orgoglio i colori sociali, mettendo in mostra impegno, preparazione tecnica e grande determinazione.

La presenza di un gruppo così numeroso in una competizione nazionale testimonia la capacità dell’ASD Karate Club Monasterace di coinvolgere e formare giovani atlete provenienti da un ampio bacino territoriale, diventando un punto di riferimento sportivo per molte famiglie.

Dietro questi risultati c’è il prezioso lavoro delle tecniche Marta Cherubini e Lucia Frangipane, che con professionalità, competenza e passione seguono quotidianamente il percorso di crescita delle ginnaste. I traguardi raggiunti sono il frutto di una preparazione costante, di una programmazione accurata e di una grande dedizione che consente alle atlete di migliorarsi continuamente, sia dal punto di vista sportivo che umano.

I risultati ottenuti non arrivano per caso: dietro ogni esercizio, ogni gara e ogni medaglia ci sono impegno, sacrificio e tante ore di allenamento. Le atlete affrontano quotidianamente un percorso fatto di costanza, disciplina e rinunce, dedicando tempo ed energie alla preparazione tecnica per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

A Catania le rappresentanti dell’ASD Karate Club Monasterace hanno saputo distinguersi nelle rispettive categorie, ottenendo importanti risultati e confermando la qualità del lavoro svolto durante l’intera stagione sportiva.

PODI E RISULTATI CONQUISTATI

? prima classificata al corpo libero Giulia Scarano

? prima classificata al nastro Giorgia Pia Calabrese

? prima classificata alla fune Carmen Naso

? prima classificata alla squadra fune/cerchio per Giorgia Pia Calabrese, Nicole Bova, Martina De Leo

? prima classificata coppia palla per Desiree Baldari, Maria Grazia Comito

? prima classificata coppia palla per Bianca Lombardi, Aurora Gozzi

? prima classificata coppia cerchi per Gaia Origlia, Carmen Vasile

? prima classificata coppia corpo libero per Adele Shili, Francesca Riggio

? prima classificata coppia corpo libero per Nicole Demasi, Chanel Costa

? prima classificata squadra cerchi per Matilde Panetta, Chiara Mammone, Maria Caterina Bova

? prima classificata squadra per Patrizia Stratoti, Arianna Amato, Giuseppina Simonetta, Maria Francesca Marziano

? prima classificata squadra al corpo libero per Iris Taverniti, Lavinia Princi, Nicole Demasi, Chanel Costa

? prima classificata squadra corpo libero per Giulia Peronace, Maria Ermelinda Badolato, Daniela Miriello

? prima classificata al corpo libero Iris Taverniti

? prima classificata al corpo libero Adele Shili

? prima classificata al corpo libero Francesca Riggio

? prima classificata al corpo libero Lavinia Princi

? prima classificata al corpo libero per Carlotta Maria Loiero (anno 2021)

? seconda classificata alla palla Nicole Bova

? seconda classificata alla fune Maria Grazia Comito

? seconda classificata coppia palla per Michelle Pia Origlia, Benedetta Zurzolo

? seconda classificata coppia palla per Noemi Andreacchio, Rebecca Furfaro

? seconda classificata coppia palla per Arianna Amato, Giuseppina Simonetta

? seconda classificata coppia corpo libero per Desiree Riggio, Marica Ciancio

? seconda classificata squadra corpo libero per Desiree Riggio, Gaia Zannino, Francesca Marino, Marica Ciancio, Giulia Scarano

? seconda classificata squadra cerchi per Clara Costa, Benedetta Zurzolo, Carmen Vasile, Miriam Andreacchio, Gaia Origlia

? terza classificata alla palla Desiree Baldari

? terza classificata al cerchio Maria Caterina Bova

? terza classificata squadra corpo libero per Bianca Lombardi, Aurora Gozzi, Rebecca Furfaro, Noemi Andreacchio, Sara Roccato

? terza classificata coppia cerchi per Clara Costa, Miriam Andreacchio

? terza classificata coppia cerchi per Patrizia Stratoti, Maria Francesca Marziano

?️ arrivano classificandosi tra le prime 10 ginnaste nella Top Ten italiana:

?️ Martina De Leo al cerchio

?️ squadra corpo libero: Jasmine Iancu, Ines Politi, Anna Fortuna, Emily Pasquino

?️ coppia corpo libero: Anna Fortuna, Emily Pasquino

?️ coppia corpo libero: Jasmine Iancu, Ines Politi

?️ Gaia Zannino al corpo libero

?️ Maria Ermelinda Badolato al corpo libero

?️ Sara Roccato al cerchio

?️ Giulia Peronace al corpo libero

?️ Francesca Marino al corpo libero

?️ Chiara Mammone al cerchio

?️ Matilde Panetta al cerchio

Al di là dei risultati, la partecipazione ai Campionati Nazionali CSAIN ha rappresentato un’importante esperienza di crescita e confronto, vissuta con entusiasmo e spirito sportivo da tutte le atlete.

L’ASD Karate Club Monasterace torna da Catania con grande soddisfazione, consapevole di aver rappresentato al meglio il proprio territorio e di aver confermato il valore di un progetto sportivo che continua a crescere grazie all’impegno delle atlete, delle tecniche e delle famiglie che ogni giorno sostengono l’attività della società.

Un sentito ringraziamento al presidente dell’ASD Karate Club Monasterace, Guelfo Cherubino, per il suo continuo supporto all’attività.