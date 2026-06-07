Mick Jagger alle Eolie tra apecar, passeggiate e lavoro – VIDEO

Sono bastate due parole, “Working break”, accompagnate da alcuni scatti dall’Italia, per raccontare ai fan la pausa di Mick Jagger lontano dal palco. Il frontman dei Rolling Stones ha scelto i social per mostrarsi in una veste diversa: non quella della rockstar, ma del viaggiatore curioso tra paesaggi siciliani, arte, borghi e sentieri.

Mick Jagger turista in Sicilia

Nei video condivisi online, il cantante, 82 anni, si muove tra le stradine strette dei paesi a bordo di un’apecar e cammina lungo un sentiero collinare, avvolto dalla luce del tramonto. Le immagini pubblicate dal gruppo di Pino Asta ‘Pozzallo nella storia’ si alternano scorci naturali e dettagli artistici: piante mediterranee, palazzi storici, fontane monumentali, affreschi e statue antiche.

Una parentesi lontana dall’energia degli stadi. Jagger appare come un turista qualsiasi, intento a godersi l’Italia con passo lento e sguardo attento.

Gli scatti da Stromboli e il film con Alice Rohrwacher

Alcune foto riportano chiaramente a Stromboli, nelle isole Eolie. Si vedono la roccia vulcanica scura, le case bianche, il profilo del vulcano e, sullo sfondo del mare, lo scoglio di Strombolicchio con il suo faro.

Un luogo non casuale. Proprio sull’isola, nelle scorse settimane, Mick Jagger ha preso parte alle riprese del film Le tre sorelle incestuose, diretto da Alice Rohrwacher e tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger.

Nel film, il rocker interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio. Un ruolo breve, inserito però in un cast internazionale che comprende Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

La conclusione delle riprese aveva attirato l’attenzione anche per un episodio discusso: la festa finale sull’isola era stata interrotta dalle forze dell’ordine. Un fatto che aveva riaperto il confronto locale sulla gestione di Stromboli e sull’accoglienza turistica.