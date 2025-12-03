Calciomercato Reggina: ai saluti anche Grillo. Sarà avversario degli amaranto

Il percorso di Paolo Grillo con la Reggina è giunto al termine. Il bel gol che aveva portato al pareggio contro l’Acireale, aveva fatto pensare ad una rinascita per l’esterno, anche in virtù di un periodo di difficoltà in cui aveva trovato poco spazio tra i titolari anche nella gestione tecnica precedente. E invece il match successivo contro l’Athletic Palermo ha segnato il punto di non ritorno: Grillo, infatti, è rimasto ancora una volta relegato in panchina e ha fatto il suo ingresso solo nei minuti finali. Da quel momento, qualcosa è cambiato: il calciatore è stato messo fuori dal progetto tecnico, iniziando ad allenarsi separatamente dal resto della squadra.

Leggi anche

Una trattativa lunga ha portato alla risoluzione del contratto, con Grillo pronto ad accasarsi all’Athletic Palermo, club della sua terra, lui nativo di Partinico. Il trasferimento, pronto ad essere ufficializzato, lo ha visto rifiutare un’altra proposta molto interessante, quella del Barletta, con cui era stato molto vicino a un accordo.

Leggi anche

Nel frattempo, la Reggina guarda già avanti e procede con la sua seconda campagna acquisti. A proposito dell’addio di Grillo, sarà interessante intanto capire, alla luce di questa scelta, se la squadra ne avrà guadagnato in termini tecnici, avendogli preferito l’esterno Sartore, primo arrivo di questa seconda ondata, ma fino ad oggi mai utilizzato, neanche per un minuto.