Calciomercato Reggina: saluta anche Grillo, adesso è ufficiale. Il comunicato

E’ stato uno dei grandi protagonisti della seconda parte della scorsa stagione e sembrava, collocato in questo organico, potesse esserlo anche quest’anno. E invece l’avventura di Paolo Grillo con la Reggina si conclude e anche in maniera poco felice.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Grillo.

Il club ringrazia Paolo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.