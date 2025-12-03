Calciomercato Reggina: saluta anche Grillo, adesso è ufficiale. Il comunicato
Fuori squadra ormai da diverse settimane, chiude il rapporto con la società amaranto
03 Dicembre 2025 - 09:27 | Redazione
E’ stato uno dei grandi protagonisti della seconda parte della scorsa stagione e sembrava, collocato in questo organico, potesse esserlo anche quest’anno. E invece l’avventura di Paolo Grillo con la Reggina si conclude e anche in maniera poco felice.
Il comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Grillo.
Il club ringrazia Paolo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.