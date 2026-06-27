Ruba 28 mila euro di offerte alla Parrocchia: un arresto a Lamezia

L'autore si era introdotto nell'abitazione in uso al parroco dopo avere danneggiato una porta in vetro, una finestra e un lucernario

Avrebbe rubato circa 28 mila euro provento delle offerte fatte dai fedeli ad una parrocchia di Lamezia Terme. Per questo un 53enne è stato arrestato e posto ai domiciliari da personale del Commissariato lametino della Polizia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal neo-procuratore Elio Romano.

Il furto risale al 9 ottobre dello scorso anno. L’autore si era introdotto nell’abitazione in uso al parroco della parrocchia “San Giovanni Calabria” dopo avere danneggiato una porta in vetro, una finestra e un lucernario, e si era impossessato dei 28mila euro, provento per lo più di offerte parrocchiali.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato, si è sviluppata anche attraverso accertamenti tecnici di biologia forense, nonché con l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, consentendo di ricostruire indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per furto in abitazione, sfociati nell’ordinanza.

Fonte: Ansa Calabria