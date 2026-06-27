Occhiuto: ‘Inseguire Vannacci fa male al cdx, vinceremo le politiche con il voto riformista’

“Il centrodestra vincerà più facilmente le prossime elezioni politiche se saprà contendere al centrosinistra il voto riformista e liberale che oggi non trova alcuna rappresentanza in una sinistra che è troppo radicale. La battaglia è lì, non sul lato destro. Inseguire Vannacci ci fa solo del male: non propone soluzioni e cerca solo gli arrabbiati”, ha detto il presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto intervistato ad Agenda su SkyTg24.

La critica alle proposte di remigrazione e la linea del governo

“La remigrazione, ad esempio, è una grande fesseria: non c’è modo per farla – ha aggiunto – L’unico modo per governare questi processi è farlo come ha fatto il governo Meloni negli ultimi anni, riducendo il numero degli sbarchi e cercando di fare quanti più accordi bilaterali possibili per rimpatriare chi non ha diritto di stare nel nostro Paese. Chi delinque va mandato subito via, ma non si fa prendendo un transatlantico e mandando i migranti in mezzo al mare”.

La strategia politica al centro

Il governatore calabrese traccia una linea d’azione netta per la coalizione di governo:

“Inseguire Vannacci – ha concluso Occhiuto – significa perdere il confronto al centro con la sinistra. Invece, proprio lì possiamo battere una coalizione radicale che già propone nuove tasse e patrimoniali”.

Fonte: Ansa Calabria