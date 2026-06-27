La Reggina di Lotito è già operativa. Un solo obiettivo: vincere

Il passaggio di proprietà è stato appena ufficializzato, ma la nuova Reggina è già al lavoro. Non c’è tempo da perdere. La prossima stagione va programmata subito e con idee chiare. Il primo passo, quello più importante, l’individuazione degli uomini che dovranno comporre il nuovo assetto societario e dirigenziale. Poi toccherà all’allenatore. Da lì partirà la costruzione della squadra, con un obiettivo dichiarato e inevitabile: vincere il campionato.

Cannizzaro: entusiasmo e progetto a lungo termine

A raccontare il clima delle ultime ore è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, intervistato ieri sera in aeroporto. Il primo cittadino, che ha seguito da vicino ogni passaggio della trattativa, è apparso molto soddisfatto. Nelle sue parole è emerso entusiasmo e motivazioni che stanno accompagnando anche Claudio Lotito in questa nuova avventura. Cannizzaro ha parlato di un progetto ambizioso, costruito su prospettive importanti e pensato non solo per la Reggina, ma anche per la città.

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Dichiarazioni che sono bastate a riaccendere la piazza amaranto. Dopo anni complicati, la tifoseria adesso si aspetta segnali forti, concreti. La Reggina ha bisogno di una struttura forte, di figure competenti e di una linea tecnica precisa. Il tempo non è tantissimo, la stagione va costruita con attenzione, ma anche con rapidità, il mercato impostato sulla base delle indicazioni del nuovo allenatore e della direzione tecnica. Un esperto come Claudio Lotito immaginiamo abbia già avviato la macchina organizzativa e sicuramente fatto alcune scelte.

L’ambizione è chiara: riportare la Reggina dove merita partendo dalla vittoria del prossimo campionato.

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Il saluto a Ballarino e una nuova pagina amaranto

Nelle parole del sindaco non è mancato anche un passaggio sull’ex patron Nino Ballarino. Nonostante risultati sportivi negativi, Cannizzaro ha scelto un tono signorile, ringraziandolo per aver lasciato delle basi sulle quali provare a costruire un nuovo futuro. Adesso, però, inizia un’altra storia. La Reggina volta pagina e la città torna a guardare avanti.