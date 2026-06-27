Cannizzaro: ‘Lotito è entusiasta, c’è un grande progetto. Vi dico come l’ho convinto’

Un viaggio a Roma in giornata, per assicurarsi in prima persona che la trattativa per la cessione della Reggina andasse a buon fine. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha voluto seguire passo dopo passo tutta la vicenda fino alle firme dal notaio arrivate ieri nel tardo pomeriggio dopo una trattativa laboriosa e intensa fino all’ultimo momento e dove il primo cittadino ha svolto pure il ruolo di mediatore. Rientrato a Reggio Calabria, abbiamo raccolto le sue dichiarazioni quasi a caldo: “Sì, sono molto contento che sia finita così, ma non poteva finire diversamente. È stata una lunga e complessa trattativa legata a questioni evidentemente tecniche che sono state abbondantemente e serenamente superate dalle parti. E consentitemi di ringraziare Claudio Lotito per la disponibilità che ha dimostrato sin da subito, ma anche Nino Ballarino con il quale abbiamo capito che era un obiettivo che dovevamo perseguire tutti quanti insieme.

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Dico e parlo al plurale, tutti quanti insieme, perché anche le istituzioni hanno fatto la propria parte. Quindi io ho fatto un pò da mediatore e abbiamo lavorato, abbiamo già creato un bellissimo progetto. E la cosa che vi posso dire è che c’è un Claudio Lotito entusiasta, è carichissimo ed è già al lavoro per formare quello che è l’organigramma e la squadra. E non aggiungo altro perché ci ritroveremo nei prossimi giorni insieme a loro per dettagliare alla comunità, alla nostra città e a tutti i tifosi quello che è il progetto che evidentemente guarda al futuro in maniera assolutamente determinata”.

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C’è stato un momento, anche qualche minuto prima delle firme, di fibrillazione. Qualcuno aveva dato la trattativa per conclusa invece fino all’ultimo si è dovuto faticare, e ci riferiscono che il sindaco in questo senso è stato determinante.

“Confermo, confermo, ma quando io faccio riferimento ad alcuni passaggi e quindi ad alcune questioni legate ai tecnicismi dico la realtà. Quindi quello che dice lei è assolutamente vero, ma poi l’intelligenza, la professionalità anche di coloro i quali hanno assistito le parti, hanno fatto sì che si potessero superare questi aspetti e anche quel minimo di impasse che si era creato. C’era la determinazione delle parti, del sottoscritto e di tutte queste componenti che hanno consentito il raggiungimento credo di un grande obiettivo.

Si punta ad un progetto credibile, forte, che parte anche da una base solida e questo lo voglio dire. Quindi ringrazio anche Nino Ballarino per quello che ha fatto assieme alla sua dirigenza, al suo staff, quello che ha dato alla città. Io credo che se le condizioni sono state ottimali, lo si deve anche ad una struttura uscente che ha dato la possibilità ai nuovi acquirenti di poter abbracciare questo progetto. Un progetto veramente visionario, futuristico e non solo sportivo ma sociale, culturale, di appartenenza, che è storia, ma ribadisco, è che guarda lontano e che dovrà portare la nostra squadra ai livelli che merita.

Io poi, parliamoci in maniera molto chiara, non ho fatto altro che tentare di mantenere l’impegno che ho assunto durante la campagna elettorale. In Piazza Italia, quando sono stato invitato dagli ultras che rappresentavano la tifoseria, ho semplicemente detto che, qualora avessi vinto le elezioni, dal giorno dopo mi sarei subito occupato anche di questo dossier, e così ho fatto. E l’ho fatto veramente dal giorno dopo, e ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato tutti assieme e l’obiettivo è stato raggiunto. E non credo sia soltanto contento il sindaco ma l’intera l’intera città. Adesso andiamo a tifare tutti Reggina.

Nei prossimi giorni sicuramente sia Claudio Lotito che Nino Ballarino saranno in città per parlare di futuro.

Cosa ci dice del Granillo e del centro sportivo Sant’Agata. Oggi sono due strutture che vanno seriamente rimesse a posto, soprattutto il manto erboso di entrambe.

“Ci faremo trovare pronti perché, chiaramente, non possiamo far trovare il nuovo acquirente della Reggina spiazzato da questa situazione. Quindi io da domani mattina sarò al lavoro per garantire tutto questo. Come ho convinto Lotito? Dicendogli che Reggio è la città più bella del mondo e lui ci ha creduto. Ho detto la verità, il sindaco dice sempre la verità”.