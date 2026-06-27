Reggina: per il ruolo di DG, Andrea Gianni si tira fuori. Le sue dichiarazioni

Il suo nome è stato per lungo tempo accostato al nuovo corso della Reggina targato Lotito, ancor prima che la trattativa si concludesse. Parliamo di Andrea Gianni, già in amaranto nell’era Gallo e adesso DG della Lucchese. La sua vicinanza al Ds Fabiani ha portato ad immaginare potesse esistere questa possibilità, ma è lo stesso dirigente a smentirlo a tifolucchese.com: “Ho intrapreso un percorso lavorativo al fianco di patron Brunori e non intendo assolutamente lasciare. Avevo letto su diversi giornali le notizie che mi vedevano prossimo a tornare alla Reggina, ed è proprio per questo che a suo tempo mi ero espresso a tal riguardo ad una testata giornalistica locale, informando tutti che si trattava di notizie prive di fondamento, insomma: di una fake news.

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Ci tengo a ribadire la mia ferma volontà di proseguire con il mio incarico nella Lucchese. Un incarico che ricopro con orgoglio e anche con grande soddisfazione. Spero che le soddisfazioni proseguano anche nella prossima stagione. Ce lo auguriamo tutti. Daremo il massimo come sempre”.