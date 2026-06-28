‘Sapore di Terea’: disponibile su Spotify il nuovo singolo di Giorgio

Dal 26 giugno è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali “SAPORE DI TEREA”, il nuovo singolo di Giorgio.

Un’uscita che sta iniziando a farsi spazio in modo sempre più evidente anche sui social, in particolare su TikTok, dove il brano è già stato utilizzato in numerosi contenuti, contribuendo a una crescita organica della sua diffusione.

Il videoclip ufficiale

Il progetto entra ora nella sua fase visiva: lunedì 29 giugno alle ore 14 sarà pubblicato il videoclip ufficiale del singolo. Un lavoro costruito con un’estetica semplice e diretta, girato con la partecipazione di diverse comparse e pensato per accompagnare l’immaginario estivo del brano.

Il singolo rappresenta anche un nuovo passo nel percorso professionale dell’artista. Viene infatti distribuito da Believe, una delle principali realtà internazionali del settore musicale, e nasce dalla collaborazione con Major Lab, casa discografica con sede a Milano che ha scelto di investire sul progetto.

La collaborazione con Major Lab e Believe

Sul piano discografico, il singolo è distribuito da Believe e sviluppato in collaborazione con Major Lab, realtà con base a Milano che segue il percorso artistico del progetto.

Elemento centrale del lavoro è la figura di Augusto Favaloro, co-autore del brano e responsabile della direzione artistica dell’intero progetto. Favaloro segue inoltre Giorgio anche nella gestione e nello sviluppo del suo percorso musicale, contribuendo alla costruzione dell’identità sonora e narrativa del singolo.

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Il nuovo percorso musicale di Giorgio

“SAPORE DI TEREA” segna così un nuovo passo nel percorso di Giorgio, che continua a crescere tra scrittura, produzione e presenza digitale, mantenendo un linguaggio immediato e riconoscibile.

Un’uscita che si inserisce in un percorso in evoluzione, con l’obiettivo di allargare sempre di più il pubblico e consolidare una presenza che, da realtà locale, sta iniziando a muoversi su una dimensione più ampia.