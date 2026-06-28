Fuga dei giovani, Princi: ‘A una ragazza è stato detto taci. Forse non è disaffezione ma lucidità’

“Mi trovavo in aeroporto, quando ho assistito a una scena che non riesco a togliermi dalla mente. Una ragazza si avvicina a un esponente delle istituzioni — chi sia non ha importanza — e con garbo gli rivolge una critica. Gli chiede semplicemente conto di quello che fa”.

Inizia così il racconto in un post sulla sua pagina Facebook dell’europarlamentare Giusi Princi, che prosegue:

Il racconto dell’europarlamentare

“Lui non la guarda. Non le risponde nel merito. Le dice “taci”. Poi le volta le spalle, lo sguardo gelido, inespressivo, come se davanti a sé non avesse una persona ma un fastidio da rimuovere. Sono rimasta lì, indignata. E ho capito qualcosa. Continuiamo a domandarci perché i giovani siano lontani dalla politica. Ce lo chiediamo nei convegni, lo scriviamo nei programmi. E intanto la risposta ci passa accanto in un gesto, e non la vediamo. Di solito, a questo punto, arriva la parola comoda: disaffezione. Come se il problema fosse una freddezza dei ragazzi, una pigrizia di chi non ha voglia di impegnarsi. Ma quella ragazza non era fredda. Si era avvicinata. Aveva fatto la cosa più difficile: chiedere conto, a viso aperto”.

La riflessione sui giovani e le istituzioni

“E allora forse non è disaffezione. Forse è lucidità. Forse in pochi secondi ha colto qualcosa di semplice e scomodo: che un potere che ha bisogno di essere adulato è un potere che ha smesso di saper convincere. E che chi impone il silenzio a una domanda, in fondo, sta solo ammettendo di non avere una risposta. Rappresentare non è occupare un ruolo: è risponderne. E si risponde accettando anche di essere interrogati, magari da chi non ha altro strumento che una domanda”.

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