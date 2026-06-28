Calabria, ANAS: ‘Chiuso per incendio un tratto della SS18 Tirrena Inferiore’
Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità
28 Giugno 2026 - 19:32 | Comunicato Stampa
A causa di un incendio è chiuso al traffico il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nei pressi della zona industriale di Lamezia Terme (CZ).
Le deviazioni sono in loco.
Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.
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