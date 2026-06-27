Reggina, rifiuti, periferie: per Cannizzaro un mese da sindaco…e promesse mantenute

La prossima sfida riguarda la composizione della Giunta. Anche in questo caso, Cannizzaro ha fatto una promessa in campagna elettorale: 'Sarà qualificata e competente"

“Per raggiungere l’esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l’apporto del sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, trait d’union delle parti coinvolte”.

Nel comunicato pubblicato ieri dalla Reggina, riferito all’ufficiale passaggio di quote al gruppo di Claudio Lotito, non è passato inosservato il riferimento all’importanza rivestita dal sindaco Cannizzaro nella trattativa.

‘Fondamentale’ viene definito il ruolo del primo cittadino, il quale intercettato fuori dall’aeroporto Tito Minniti, di ritorno da Roma, si è soffermato sui ‘dettagli tecnici’ che hanno rischiato di complicare la trattativa, poi superati per la buona volontà di tutte le parti in causa.

Cannizzaro quindi non ha soltanto favorito l’interesse del collega deputato Lotito per la Reggina (stimolato con l’assicurazione ‘Reggio Calabria è la più bella città del mondo’) ma è stato importante anche successivamente, nel fare in un certo senso da mediatore tra le parti, nel corso di quella che non è stata una semplice e rapida trattativa.

La fumata bianca e l’annuncio relativi alla nuova era amaranto, è arrivata ad un mese dalle elezioni con le quali il centrodestra ha schiacciato alle urne l’amministrazione uscente, tornando cosi a governare Reggio Calabria dopo praticamente tre lustri.

Un mese intenso per Cannizzaro, volato via in attesa della proclamazione dei consiglieri comunali (arrivata in ritardo per alcuni errori prima e riconteggi poi) e adesso in attesa della Giunta e del primo consiglio comunale, che si terrà lunedi 6 luglio presso la suggestiva Arena dello Stretto.

Intensa però è stata soprattutto l’ultima settimana, con il sindaco che è riuscito a chiudere positivamente 3 dossier citati in diverse occasioni durante la campagna elettorale.

Cannizzaro infatti, insieme ad altri temi come welfare e sociale, opere pubbliche, visione di città turistica (tutte questioni che necessitano di tempo e un assessorato dedicato per essere affrontate) aveva parlato in più circostanze del futuro della Reggina, dell’emergenza rifiuti e dell’attenzione verso le periferie.

Promesse da campagna elettorale secondo qualcuno, diventate invece realtà nell’ultima settimana. Il dossier Reggina, come assicurato dallo stesso Cannizzaro ai tifosi amaranto durante la manifestazione in Piazza Italia, è stato affrontato dal primo cittadino, e risolto con la vendita al gruppo Lotito.

Il tema dei rifiuti, certamente il più delicato e complicato da risolvere, ha visto nascere nei giorni scorsi l’operazione ‘Piazza pulita’, un intervento massiccio che prevede il coinvolgimento della Polizia Locale e una maggiore sinergia con Ecologia Oggi.

La sfida dell’amministrazione comunale è doppia: da una parte individuare e sanzionare gli incivili, dall’altra garantire continuità nei controlli e nei servizi. Da evidenziare che il decoro della città non dipende solo da multe, controlli e puntuale raccolta dei rifiuti, ma anche dal rispetto quotidiano delle regole da parte di tutti.

L’attenzione verso le periferie, altra promessa fatta da Cannizzaro in campagna elettorale, ha visto un primo impulso con la pulizia straordinaria delle spiagge, iniziata in questi giorni da Gallico, che interesserà tutto il litorale reggino sino a Gallico.

E’ ancora presto, prestissimo, per poter giudicare l’operato di Cannizzaro. Senza Giunta, in attesa del primo consiglio comunale, la macchina amministrativa si è appena messa in moto.

I primi vagiti della nuova era a Palazzo San Giorgio però si possono accogliere in modo incoraggiante e hanno messo in mostra l’attività (in alcuni casi forse anche iperattività) del primo cittadino nella risoluzione di problematiche e attenzione verso i principali dossier da affrontare.

La prossima sfida, una delle più importanti e vicina al traguardo, riguarda la composizione della Giunta. Anche in questo caso, Cannizzaro ha fatto una promessa in campagna elettorale: ‘Sarà qualificata e competente, composta da politici e professionisti. In quest’ultimo caso, chi sarà scelto dovrà lasciare la professione e servire la città 20 ore al giorno’, le parole del primo cittadino.

Si tratta di un passaggio decisivo: impossibile infatti pensare ad un Cannizzaro ‘uomo solo al comando’ e tuttofare, complici le numerose difficoltà e le insidie che governare una città come Reggio Calabria cela.

Con la curiosità di conoscere i nomi di chi farà parte della Giunta che aumenta giorno dopo giorni, il primo mese da sindaco intanto per Cannizzaro è andato in archivio. Per una volta, senza le classiche promesse che troppo spesso dominano e fanno da triste colonna sonora di ogni campagna elettorale.