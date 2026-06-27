Michele Marcianò: ‘Apprezzamento per Cannizzaro riguardo la vicenda Reggina’

“Desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti del sindaco Francesco Cannizzaro per l’impegno assunto a tutela del futuro della Reggina, patrimonio sportivo e identitario dell’intera città di Reggio Calabria. Mantenere alta l’attenzione su una vicenda così delicata significa dimostrare senso di responsabilità verso migliaia di tifosi e verso una comunità che vede nella Reggina un simbolo di appartenenza e di orgoglio“. Così Michele Marcianó di Noi Moderati.

“Il primo cittadino si è attivato sin dall’inizio del suo mandato per seguire il dossier relativo al club, confermando la volontà di accompagnare ogni percorso utile alla rinascita della società. Tale impegno oggi trova una risoluzione definitiva. Al di là delle appartenenze politiche, quando si tratta del bene della città è giusto riconoscere chi si assume responsabilità concrete. L’auspicio è che il lavoro delle istituzioni, unito alla serietà dei dirigenti coinvolti, possa restituire alla Reggina stabilità, credibilità e le prospettive sportive che i tifosi meritano. La Reggina rappresenta un patrimonio collettivo che va salvaguardato con spirito di collaborazione, nell’interesse esclusivo della città e delle future generazioni di sportivi“.