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Reggina: società ceduta ad una società facente riferimento al Gruppo del presidente Lotito. Il comunicato

Fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro

26 Giugno 2026 - 21:51 | Comunicato

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Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito.

L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria.

Per raggiungere l’esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l’apporto del sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, trait d’union delle parti coinvolte.

Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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