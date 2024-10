Calciomercato Reggina: ore decisive per l’attaccante. Intanto preso un argentino

Potrebbe essere questa la settimana giusta per chiudere una delle diverse operazioni che la società sta portando avanti. Il DT Bonanno si confronta quotidianamente con mister Pergolizzi il quale, giustamente parla di organico da completare, ma con elementi utili e non solo per riempire caselle o accontentare i tifosi. E tra gli elementi utili alla causa c’è certamente Francesco De Felice, l’attaccante della Turris, convocato in occasione della prima uscita stagionale e ora pronto a dire si alla Reggina.

Il calciatore sarebbe dovuto arrivare a Reggio Calabria nei giorni scorsi, le problematiche della società campana legate alla integrazione della fideiussione ne hanno condizionato la chiusura della trattativa. Ma, ripetiamo, tranne ripensamenti o altro, dovremmo essere davvero in dirittura d’arrivo.

Nel frattempo ci si è mossi per rinforzare la batteria degli Under. Già presente in occasione dell’allenamento congiunto con l’Ardore, si allena con i nuovi compagni l’argentino Gianfranco Giuliodori, classe 2004, esterno, fortemente voluto dal tecnico amaranto. Da capire se la società intende intervenire anche per la sostituzione effettiva di Mungo, quindi nel cuore del centrocampo.

Strettamente collegate alle operazioni in entrata, ci sono quelle in uscita. A Parodi è stato comunicato di trovare nuova sistemazione, già detto di Zucco e Pedalino pronti a salutare, le incertezze riguardano Martinez e Rosseti. Due questioni delicate ma che vanno affrontate da subito, soprattutto per il portiere che in occasione dell’ultima amichevole non si è visto in campo e non per motivi fisici. Se dovesse andare via, c’è la necessità di mettere a disposizione di Pergolizzi un estremo difensore Under. Su Rosseti, più tempo passa, più le possibilità che vada via diminuiscono.