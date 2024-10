Calciomercato Reggina: frenata del Pordenone su Loiacono

Sembrava una trattativa solo da ufficializzare ed invece in questo momento pare ci sia stata una frenata rispetto all’interesse del Pordenone sul difensore della Reggina Giuseppe Loiacono. Quanto possa incidere l’ingaggio del calciatore sotto contratto fino al giugno del 2024 o sia una scelta esclusivamente tecnica non lo sappiamo, ma di sicuro ad oggi le parti sembrano decisamente più lontane, queste sono le notizie che arrivano dai colleghi che seguono le vicende dei neroverdi (trivenetogoal). Dopo la cessione di Giraudo si sperava di poter trovare collocazione ad un altro Over attualmente presente in organico. Ci sono ancora cinque giorni a disposizione ma questo stop potrebbe frenare anche eventuali ingressi nel reparto difensivo. Si attendono sviluppi.

