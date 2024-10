Calciomercato Reggina: Rivas inserito in tante trattative. Taibi: ‘Non si muove’

Rigoberto Rivas è uno dei calciatori più apprezzati nel panorama italiano e non solo. La scorsa estate ha dovuto insistere molto mister Inzaghi per convincere la società a non cederlo viste le numerose richieste ed essendo anche uno dei pochi giocatori a poter consentire una plusvalenza al club. Le attenzioni su di lui sono costanti e le società interessate continuano a monitorarne le prestazioni. Con la riapertura del calciomercato, si torna a parlare prepotentemente di una sua possibile cessione ed inserito in scambi con altre società. Prima con il Parma per Inglese, poi il Benevento per La Gumina (fonte ottopagine). In realtà la dirigenza amaranto ha più volte ribadito che l’honduregno non si muoverà dalla Reggina almeno fino a giugno ed in questo senso anche il ds Taibi, interpellato, è stato categorico: “Non si muove“, senza aggiungere altro.

Leggi anche