Calciomercato: la Reggina cerca un portiere, Nicolas ufficiale al Pisa

Lo scriviamo da giorni, la Reggina è alla ricerca di un estremo difensore dopo il no di Nicolas che, in qualche modo, ha spiazzato la società amaranto quasi certa di non dover affrontare in questa sessione di calciomercato anche la questione portiere.

Nel frattempo, secondo quanto ampiamente previsto ed anticipato, lo stesso Nicolas è diventato ufficialmente un portiere del Pisa, questo il comunicato:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas David Andrade.

Portiere, classe 1988, brasiliano di nascita ma in possesso anche della cittadinanza italiana, Nicolas David Andrade ha disputato nella passata stagione 21 partite in cadetteria difendendo i pali della Reggina. Nella sua lunga e importante carriera ha collezionato 179 presenze tra Serie A e Serie B: da segnalare le esperienze con le maglie di Hellas Verona, Lanciano, Trapani e Udinese.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2023″.