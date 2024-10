Calciomercato Reggina: sorpasso Micai su Vigorito. Da Salerno confermano

La Reggina è alla ricerca di un portiere esperto e conoscitore della categoria. L’esperimento Plizzari della passata stagione non ha funzionato, anche perchè combaciante con un momento assai delicato della squadra e che ha costretto il Ds Taibi ad intervenire, portando in amaranto Nicolas, rivelatosi poi determinante.

La strategia per i due portieri

La strategia su quello che dovrà essere il nuovo portiere per la prossima stagione, è stata spiegata dallo stesso dirigente amaranto il quale ha dichiarato che per la titolarità si punterà su un portiere di esperienza, mentre come alternativa su un giovane ma che ha già giocato tra la C e la B. I due nomi più gettonati nell’ultimo periodo, sono stati quelli di Vigorito e Micai, con quest’ultimo che sembra aver scavalcato l’estremo difensore del Lecce nelle preferenze.

Da Salerno conferma interessamento per Micai

La conferma arriva anche dai colleghi di tuttosalernitana che scrivono: “Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, nella giornata di oggi la Reggina ha contattato il direttore sportivo Angelo Fabiani per sondare la disponibilità a trattare la cessione a titolo definitivo di Alessandro Micai. Lo stallo sulla cessione societaria non frena le operazioni che riguardano i calciatori di proprietà, la società amaranto si accollerebbe l’intero ed oneroso ingaggio prospettandogli un ingaggio triennale. La prossima settimana potrebbe esserci una richiesta ufficiale all’agente, sullo sfondo ci sarebbero anche Bari, ma soprattutto Cittadella e Vicenza”.