Calciomercato: la Salernitana su Delprato ed anche due grandi di serie B

Tra i giovani che hanno trovato più spazio con la maglia della Reggina nella stagione da poco conclusa, certamente Enrico Delprato. Apprezzatissimo dal tecnico Mimmo Toscano che lo ha utilizzato in più zone del campo, anche con mister Baroni il giovane difensore è stato spesso schierato nella formazione titolare, sommando così 36 presenze totali nel corso del campionato.

Sul giovane Delprato diversi club

Si è messo in buona evidenza per personalità e duttilità, il classe 99 è di proprietà dell’Atalanta e quindi è tornato alla base. Secondo quanto riportato dai colleghi di tuttosalernitana.com, Enrico Delprato interesserebbe e non poco alla Salernitana neo promossa in serie A ed in serie B alle corazzate Parma e Monza. L’Atalanta crede molto nelle qualità del calciatore ed una nuova eventuale cessione sarebbe sempre in prestito.