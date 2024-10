Calciomercato Reggina: Taibi parla con l’Inter e c’è una novità su Rivas

Giorni frenetici quelli che il Ds Taibi sta trascorrendo in Lombardia. Gli appuntamenti sono stati diversi e se ne registreranno ancora. Insieme al DG Mangiarano ha concluso positivamente il confronto con il centrocampista Nicolò Bianchi che prolungherà il proprio contratto fino al 2023.

L’incontro con l’Inter per Rivas

La tappa milanese ha prodotto anche un interessante colloquio con il Ds del Monza Antonelli e messo sul piatto una serie di opzioni che la Reggina potrebbe prendere in considerazione. Si è parlato di Armellino e Rigoni, ma probabilmente, ammesso che si concluda qualcosa, gli obiettivi potrebbero essere altri. E poi i dialoghi con l’Inter per Rivas. La Reggina dovrebbe esercitare il diritto di riscatto, mentre per la società neroazzurra ci sarebbe il contro riscatto. La vera novità, secondo quanto scrive Gazzetta del Sud, consiste nel fatto che la Reggina stia provando ad acquistare il calciatore a titolo definitivo, pur consapevole che il percorso rimane complicato.