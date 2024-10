Calciomercato Reggina: nome nuovo per il ruolo di portiere

Ancora quattro giornate per la conclusione del girone di andata, ma già da qualche giorno si parla di calciomercato. La serie B è stata grande protagonista nella sessione estiva e lo sarà anche in quella di gennaio, soprattutto le società ambiziose che oggi si vedono in forte ritardo rispetto alle attese ed agli obiettivi. La Reggina, tra le squadre che ha sorpreso maggiormente, dovrà fare solo alcune valutazioni su quei calciatori mai o poco utilizzati ed eventualmente intervenire solo per provare ad irrobustire un organico già forte. Tra gli obiettivi si parla anche di un rinforzo tra i pali, da capire eventualmente chi tra Colombi e Ravaglia verrebbe sacrificato. Il primo nome venuto fuori è stato quello dell’esperto Berisha in forza al Torino, ma chiesto anche dallo Spezia, mentre il quotidiano Tuttosport rilancia quello di Radu, oggi alla Cremonese, ma alle spalle del titolare Carnesecchi.

