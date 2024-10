Reggina-Frosinone: file ai botteghini, si punta al record stagionale

Un entusiasmo già esistente è stato ulteriormente alimentato dalla vittoria della Reggina sul campo del Brescia. Tre punti conseguenza di una prestazione di altissimo livello contro un avversario forte e per dirla alla Cardona, annichilito. Partita perfetta dal punto di vista tecnico e tattico, ogni elemento degli amaranto sceso in campo, ha tirato fuori il meglio e soprattutto sulla linea mediana si sono viste le cose migliori. Trascinati da una squadra che continua a vincere e dare spettacolo, il pomeriggio di ieri ha avuto il suo inizio con la polverizzazione dei biglietti riservati al settore ospiti per la trasferta di Como ed è andato avanti con una straordinaria risposta dei tifosi amaranto anche per quello che riguarda il big match che si giocherà al Granillo giovedi 8 dicembre contro la capolista Frosinone. Settimana corta e disponibilità minore di giorni per l’acquisto del tagliando, ma i 3000 biglietti già staccati dopo poche ore, fanno pensare alla possibilità di poter battere il record stagionale, quello dei 15.600 spettatori in occasione del derby con il Cosenza. Nel frattempo aperta anche la prevendita della gara amichevole del 22 dicembre contro l’Inter, ricordando che lunedi 19, in posticipo, ci sarà l’altra grande sfida con il Bari e le tifoserie gemellate. Quindici giorni pazzeschi.