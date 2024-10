Calciomercato Reggina: finalmente i portieri per Inzaghi. Un altro arrivo dopo Ravaglia

Per lungo tempo ci si è chiesti come si potesse iniziare una preparazione senza i due portieri. La Reggina ha fatto di necessità virtù con i ragazzi del settore giovanile per qualche giorno, mentre ora attende l’arrivo di due buoni portieri. Già detto di Ravaglia che arriva in prestito dal Bologna, chiusa secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, anche l’operazione Colombi:

Leggi anche

Dopo Ravaglia arriva Colombi

“Non soltanto Ravaglia, in arrivo dal Bologna. La Reggina ha chiuso pochi minuti fa anche la trattativa per Simone Colombi, classe 1991, in scadenza di contratto con il Parma. Operazione completata, due portieri per Pippo Inzaghi: la gioventù di Ravaglia e l’esperienza di Colombi”.