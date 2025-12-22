Calciomercato Reggina: il presidente del Fasano blocca Barranco. Le dichiarazioni

Se ne parla ormai da più di una settimana. La Reggina vuole Barranco, Barranco tornerebbe volentieri alla Reggina, ma in mezzo c’è il Fasano società proprietaria del cartellino. Quella che sembrava una formalità e cioè il passggio dell’attaccante in amaranto, ha invece trovato una serie di intoppi, fino alla dichiarazione arrivata via social del presidente dei pugliesi Ghilardi: “Bruno Barranco é un calciatore importante per il Fasano Calcio e questa società su di lui ha puntato molto. Barranco non si muove da Fasano“.

Convinzione o strategia? Comunque sia la Reggina non può più permettersi di perdere altro tempo. Soluzione immediata o ci si rivolga altrove.