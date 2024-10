Calciomercato Reggina: l’ultimo nome è quello di Ragusa

Il calciomercato è così. La Reggina cerca un attaccante e quelli più gettonati e disponibili al trasferimento vengono accostati alle squadre che hanno una ambizione, in questo caso quella di vincere il campionato. Il nome di Antonino Ragusa circolava già da qualche giorno al pari di Di Nardo, i colleghi di seried24.com ne danno conferma:

“L’ultimo nome comparso sul taccuino del ds della Reggina è quello di Antonino Ragusa, attaccante classe 1990, che nell’ultima stagione ha giocato per il Messina. Secondo quanto raccolto, ci sarebbe stato un primo contatto tra Reggina e Ragusa, che ha già vestito la maglia amaranto nella stagione 2011-2012, segnando 11 reti in 34 presenze in Serie B.

Quest’ultimo rappresenterebbe un acquisto di grande valore per la categoria. Negli ultimi due anni, Ragusa ha giocato con il Messina, protagonista delle salvezze siciliane siglando gol decisivi, dopo aver militato in squadre di Serie A e B come Lecce, Brescia, Spezia, Sassuolo e Cesena”.