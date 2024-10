Calciomercato Reggina: assalto a Rigoberto Rivas dall’estero

Dopo la grande operazione di mercato che ha portato a titolo definitivo Rigoberto Rivas alla Reggina, in questi ultimi giorni si registra un forte interesse verso il calciatore del Rapid Vienna, così come scrive Gazzetta del Sud. Dal sondaggio alla proposta quindi prestito oneroso a cifre importanti. Per la Reggina, al momento, l’esterno offensivo è incedibile, ma nulla può essere dato per scontato, specie se dovesse arrivare una offerta alla quale non si può rinunciare. Ma il Rapid Vienna non è l’unica squadra ad avere un certo interesse per l’honduregno, seguito anche da Fiorentina e soprattutto Sampdoria.

