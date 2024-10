Vibonese-Reggina: cambia l’orario dell’amichevole al Razza

E’ in programma domani al Razza di Vibo l’amichevole tra la squadra di casa e la Reggina. Modifica dell’orario probabilmente per il forte caldo che si è abbattuto su tutta la Calabria, questo il comunicato:

Leggi anche

Cambia l’orario dell’amichevole

Cambia l’orario dell’amichevole in programma domani, mercoledì 11 agosto, al Luigi Razza di Vibo Valentia. Così come comunicato dall’Us Vibonese, il calcio d’inizio di Vibonese-Reggina, inizialmente in programma alle ore 17:30, è stato posticipato alle ore 18:30.