Calciomercato: corteggiato in serie A, sta per arrivare alla Reggina

Lunedi arriva il difensore Amione, pronto un altro Under per Aglietti

Con la società bergamasca la Reggina sta per chiudere una nuova trattativa per un giovane calciatore, richiesto anche da qualche squadra della massima serie, Alessandro Cortinovis, classe 2001. Lo riporta il sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com:

Un trequartista per Aglietti

“La Reggina vuole ancora rafforzarsi. Aspetta il difensore Amione in prestito dal Verona (visite probabilmente lunedì non prima) e ha una trattativa in stato avanzato con l’Atalanta per il prestito del promettente trequartista Alessandro Cortinovis, classe 2001. Siamo molto vicini alla definizione”.