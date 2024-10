Calciomercato Reggina: l’importanza degli esterni e quelli amaranto sono forti

Il calcio si evolve, gli allenatori sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni tattiche. A prescindere dal modulo, con il trascorrere degli anni, sono soprattutto gli esterni i calciatori più preziosi e ricercati a volte anche a scapito di un attaccante nelle scelte.

Ruolo degli esterni fondamentale

4-4-2 oppure 4-3-3 ed ancora 4-2-3-1, giusto per citare le disposizioni con la difesa a quattro come quella che utilizzerà la Reggina nella prossima stagione e quella che ha utilizzato nella seconda parte con Baroni, comunque gli esterni nell’idea dei tecnici, rappresentano l’ago della bilancia nell’espressione di gioco. Tanta importanza a quelli bassi, tantissima a quelli alti. E non è un caso che in questa prima parte di calciomercato il Ds Taibi abbia concentrato le proprie attenzioni in quel settore.

Dire oggi che la Reggina abbia i migliori sarebbe presuntuoso, ma certamente in pochi possono vantare elementi come Ricci, Laribi, Bellomo, il richiestissimo Liotti e l’adattabile Situm, capace anche di giocare da esterno basso. Anche in occasione del primo test stagione, non può essere un caso che i gol siano arrivati proprio da chi occupa quella zona di campo, fermo restando che il grande attaccante ci vuole comunque ed anche in questo senso, con i vari Denis, Montalto, Menez e probabilmente Asencio la compagine di Aglietti è ben coperta. Se poi dovesse arrivare anche il grande colpo… (Di Carmine).