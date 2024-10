Calciomercato Reggina: ha preso il via la settimana delle attese risposte

Si sta verificando quanto avevamo ipotizzato riguardo le trattative tra la Reggina ed i rinnovi di mister Baroni ed il portiere Nicolas.

La proposta della Reggina, si attendono risposte

La società ha fatto la sua parte, mettendo sul tavolo per entrambi la propria proposta ed attende che arrivino le risposte. Il presidente Luca Gallo, facendo riferimento al tecnico, ha parlato di aspetti ancora da definire ma che non riguardano la parte economica e nella giornata di sabato, all’indomani delle conferenza stampa, un nuovo incontro tra le parti dovrebbe aver fatto registrare qualche altro passo in avanti nella trattativa. E’ lecito pensare che, qualunque sia la decisione di Marco Baroni, non si vada oltre la metà di questa settimana. Parliamo di termine ultimo, fermo restando che la risposta potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Stesso discorso per Nicolas. La Reggina lo vuole, il portiere ha espresso il desiderio di rimanere ancora in amaranto. Filtra parecchio ottimismo, anzi c’è chi sostiene che l’accordo sia stato già trovato, ma non arriva alcuna ufficializzazione. I tifosi attendono con un pizzico di preoccupazione e il timore di potersi veder sfuggire due dei grandi protagonisti del girone di ritorno della Reggina e francamente, se questo accadesse, sarebbe un peccato.