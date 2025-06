Calciomercato Reggina: Barranco non ha firmato ancora il rinnovo. Perchè?

Martedi scorso, in tarda serata, l’indiscrezione che nel giro di poco diventa notizia. “Barranco ha trovato l’accordo e anche per la prossima stagione sarà un calciatore della Reggina“. Il giorno dopo la stessa indiscrezione arriva su Grillo con la differenza che per l’esterno viene diramata una nota ufficiale dalla società, per l’attaccante no. Sarà questione di qualche giorno, qualche carta da sistemare, si è pensato, arriverà.

E invece con il trascorrere dei giorni i dubbi sono aumentati su un accordo che probabilmente le parti non hanno ancora trovato e non vogliamo pensare che addirittura si sia arrivati alla rottura. Di sicuro Barranco il rinnovo di contratto non lo ha ancora firmato e per lui le richieste non mancano come già scritto in altra pagina del giornale (Nissa, Folgore Caratese). Decisive sicuramente le prossime ore.