Calciomercato Reggina: attesi due si, per continuare le operazioni in uscita

Le ufficializzazioni degli ultimi acquisti, giungeranno tutte insieme e sicuramente prima dell’inizio della preparazione. La Reggina si è radunata al centro sportivo S. Agata per i consueti test e le visite mediche, prima della partenza per Sarnano.

Rolando e Gasparetto, le risposte in settimana

Il ds Taibi ha dichiarato di essersi fermato per quello che riguarda le operazioni in entrata, gli step successivi si concentreranno verso la fine di luglio, compresa l’acquisizione di almeno un attaccante. Nel frattempo si cercherà di sistemare quanti più giocatori possibili fuori dai programmi tecnici. Dopo le prime resistenze, Daniele Gasparetto potrebbe accettare il trasferimento al Legnago, mentre la Vis Pesaro ci spera sempre, mentre in settimana è attesa la risposta di Gabriele Rolando, sul quale sta insistendo molto il Catanzaro, al momento in vantaggio sul Pescara. L’esterno si è preso qualche giorno di tempo per decidere. Rimangono da sistemare i vari Rossi, Garufo, Rubin, Mastour, Faty, Vasic e forse Crimi.