Calciomercato Reggina: in quattro sull’esterno Gabriele Rolando

E’ stato uno dei grandi protagonisti della promozione della Reggina in serie B ma, dopo qualche apparizione nella stagione successiva in cadetteria, la società amaranto ha deciso di cederlo in prestito. Un discreto campionato a Bari nel contesto di una squadra che, però, ha deluso moltissimo le aspettative e quindi per Gabriele Rolando il ritorno alla casa madre. Ma l’esterno non rientra insieme a molti altri nei piani tecnici di mister Aglietti ed anche per lui si sta cercando una sistemazione. In serie B hanno sondato il terreno per Rolando anche Alessandria ed Ascoli.

Leggi anche

Pescara e Catanzaro su Rolando

Nonostante, si diceva, la non brillante stagione a Bari, il tecnico Auteri, passato al Pescara, pensa a lui per la corsia esterna e gli abruzzesi già da diverse settimane ne stanno discutendo. Negli ultimi giorni c’è stato l’inserimento del Catanzaro, con la Reggina che ha mostrato ampia disponibilità alla cessione. Spetterà a Rolando decidere la sua destinazione. Ancora ferme le posizioni di Rossi, Garufo e Gasparetto, non sarà semplice convincenrli ad andare via, almeno nell’immediato.