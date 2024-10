Calciomercato Reggina: un Under in entrata, tre giocatori in uscita. Ma c’è da aspettare

Undici giorni ancora a disposizione per completare tutte le operazioni di mercato. Sul fronte entrate si può ritenere conclusa la campagna acquisti della Reggina che, con ogni probabilità come annunciato dal suo ds Taibi, porterà alla corte di mister Aglietti ancora qualche Under, il giovane difensore Amione pronto al trasferimento in riva allo stretto.

Adesso si lavora sulle uscite

“Fino al 31 agosto saremo vigili“, ha dichiarato il dirigente amaranto, ma la sensazione, tranne che non succeda qualcosa di imponderabile, è che questo sia l’organico definitivo con riferimento ad altre possibili entrate di una certa rilevanza. Discorso cessioni. Finalmente qualcosa si è mosso e come anticipato da citynow, si è registrato negli ultimi giorni un interessamento del Messina per Marco Rossi. La compagine neo promossa in C sta allestendo un buon organico, la Reggina spera che questa volta il difensore possa accettare. Sondaggio del Siena per Garufo, ma anche qui probabilmente si arriverà fino alla fine di agosto. Quello che sembra più prossimo all’addio è invece Matteo Rubin. Il Potenza la squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza ed il trasferimento potrebbe arrivare a breve. Nessuna notizia sulla risoluzione di Faty, se ne parla ormai da mesi, stesso silenzio per Marco Crimi. Ricordiamo che c’è anche un Over in più, con Menez candidato numero uno ad essere “sacrificato”.