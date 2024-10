Calciomercato Reggina: Saladini vuole chiudere con due grandi colpi

C’è un entusiasmo crescente. La tifoseria è rimasta impressionata dalla prima uscita della Reggina in campionato e tutti si spera adesso possa fare il bis sul campo della Ternana. Dall’altra parte mister Inzaghi predica calma e prudenza, invita tutti alla massima attenzione ritenendo, giustamente, che il cammino è ancora lungo. Lo stesso allenatore si è prestato per uno spot che ha coinvolto anche alcuni calciatori all’interno del quale c’è l’ennesimo invito ad abbonarsi e seppur senza registrare impennate clamorose, a piccoli passi si è superata quota 3000.

I colpi di mercato

Nel frattempo il patron Saladini non intende fermarsi sul fronte mercato. Su indicazioni del tecnico, il Ds Taibi si sta muovendo per l’individuazione degli ultimi due tasselli che andrebbero a completare l’organico per poi pensare a tutte le operazioni in uscita. Secondo quanto riferito da alfredopedulla.com, il forte centrocampista Hernani avrebbe dato la sua disponibilità, lo scoglio da superare è l’elevato ingaggio, punto di discussione tra la Reggina ed il Genoa, con la richiesta di partecipazione del club ligure. Sarebbe un grande colpo, al pari di quello che si sta provando a portare avanti con la Fiorentina per uno degli esterni bassi più bravi in circolazione tra i giovani. Parliamo di Ferrarini, richiesto anche nella massima serie e nonostante i suoi soli 22 anni, già con due stagioni alle spalle in cadetteria. Trattativa complicata, ma il patron Saladini ha già dimostrato che per questa Reggina quasi nulla è impossibile.