Calciomercato Reggina: Santander il 18 luglio non sarà al S. Agata

Mentre la società è impegnata sul fronte ricorsi con la grande attesa per la discussione che avverrà il prossimo 17 luglio davanti al Collegio di Garanzia del Coni con la speranza di riottenere l’ammissione al prossimo campionato di serei B, si muove qualcosina a livello di mercato. La Reggina ha necessità di ridurre il monte ingaggi complessivo, puntando ad eliminare soprattutto quei contratti onerosi firmati la scorsa estate e che oggi non sono più sostenibili. Tra questi, sicuramente quello riguardante il centravanti santander, fortemente voluto dal tecnico Pippo Inzaghi ma tra infortuni ed altri problemi, quasi mai utilizzato e ceduto in prestito lo scorso gennaio al Guaranì. Ed è proprio la società del presidente Daher che ha fatto sapere di essere vicinissima all’accordo con il paraguayano quindi la conferma anche per la prossima stagione. In attesa che ciò accada in maniera ufficiale, tranne ribaltamenti molto difficili, il calciatore non si presenterà al raduno del prossimo 18 luglio.

