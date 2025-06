Calciomercato: Reggina e Nissa su un attaccante del Siracusa

Nella giornata di ieri parlavamo di una Reggina solo apparentemente ferma sul mercato. Insieme ai rinnovi, quelli più attesi di Barranco e Grillo, la direzione tecnica si sta concentrando molto sul reparto offensivo.

Già detto dell’interessamento per Ferraro, centravanti del Sambiase, la società amaranto ha sondato il terreno anche per l’attaccante del Siracusa Manuel Sarao, già amaranto nella stagione 2019-20, quella della promozione in serie B con alla guida tecnica Mimmo Toscano. Arrivato a gennaio, per lui 8 presenze e una rete. Parliamo di una richiesta di disponibilità, ma nessuna trattativa avviata. Sul calciatore, neanche a dirlo, si è fiondata anche la Nissa dopo il no grazie ricevuto da Maggio, quest’ultimo per motivi anche familiari, pronto ad accasarsi alla Scafatese.