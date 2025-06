Calciomercato: Reggina-Barranco, trovato l’accordo

E’ successo tutto nella tarda serata di ieri. Limate le distanze tra la richiesta del calciatore, o meglio del suo procuratore, e la controproposta della Reggina. In attesa della firma che trasformerà l’accordo da verbale in ufficiale, possiamo dire che Bruno Barranco indosserà anche per la prossima stagione la maglia amaranto.

Leggi anche

Va detto che non era così scontata la sua permanenza proprio in virtù dei ripetuti confronti tra le parti, tanto da far pensare ad un certo punto che tutto potesse saltare, anche per la presenza di almeno due società, la Folgore Caratese e la Nissa, che si erano fatte avanti con proposte molto interessanti. A prevalere è stata soprattutto la volontà del calciatore che più volte ha manifestato il desiderio di proseguire la sua carriera con la Reggina. Sarà contento mister Trocini. La società rimane comunque sul mercato degli attaccanti con Ferraro e Sarao tra gli obiettivi. Attesi sviluppi sull’altro rinnovo, quello dell’esterno Grillo.