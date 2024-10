Calciomercato: Reggina vicina ad un forte esterno del Sassuolo

Due esterni offensivi per la Reggina di Aglietti, tra gli obiettivi di questo mercato. Taibi si sta muovendo per soddisfare le esigenze del tecnico e secondo quanto riferisce il sito del giornalista Alfredo pedullà, c’è una trattativa in stato avanzato con il Sassuolo:

Leggi anche

Reggina e Sassuolo, accordo per Ricci

“Un attaccante esterno per la Reggina. E’ in stato avanzato la trattativa per Federico Ricci, classe 1994, reduce da un prestito al Monza e rientrato nel club emiliano (Sassuolo). La Reggina ha già mosso passi che possono essere decisivi, al punto che già entro questa settimana si può arrivare agli accordi definitivi. Prevale l’ottimismo, in arrivo il primo regalo di mercato per Aglietti“.