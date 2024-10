Calciomercato Reggina: nuovi scenari, adesso si può affondare sulle trattative

Ve lo avevamo anticipato, la questione Santander non era conclusa, nonostante gli sforzi della società nel comunicare a più riprese di voler contare ancora sull’attaccante. Un contratto pesante il suo in scadenza nel giugno del 2024, nullo il contributo alla Reggina con tre subentri e circa trenta minuti in totale la presenza in campo. Un lavoro silenzioso e faticoso quello del Ds Taibi, lontano dai riflettori ma rivelatosi efficace che garantisce alla società adesso, di poter intervenire sul mercato in maniera più decisa e senza pensare solo a qualche ritocco, ma con rinforzi veri e propri. Ci sono quattro giorni di tempo per poter affondare su trattative già avviate. Da capire bene la questione Tuia, con il quale la Reggina ha l’accordo su tutto ma che nella serata di ieri ha visto l’intervento duro del responsabile dell’area tecnica Corvino, bloccarne il possibile trasferimento. Vedremo se la decisione sarà quella definitiva o esistono margini per una riapertura.

Leggi anche

Nel frattempo la società amaranto ha sondato altre piste e probabilmente non aspetterà oltre questa settimana la risposta del Lecce. In mezzo al campo è stato individuato in Nicolas Viola l’elemento da consegnare al tecnico Inzaghi. I due sono stati insieme in quella straordinaria e forse irripetibile annata a Benevento e quindi c’è una profonda conoscenza. Si discute sulle cifre e probabilmente si arriverà fino all’ultimo giorno utile. In attacco da giorni si parla insistentemente di un esterno, ma con l’uscita di Santander gli scenari possono davvero cambiare. A questo punto è possibile si torni alla punta centrale, ma quasi tutti i nomi che abbiamo letto fino a qualche giorno addietro, hanno già trovato sistemazione o conferma nelle squadre di appartenenza. C’è da aspettarsi comunque il colpo nel finale.