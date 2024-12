Calciomercato: un possibile giro di quattro calciatori tra Reggina e Siracusa

Giorni caldi quelli che si stanno vivendo in sede di calciomercato. Molta smobilitazione in quelle società che ritengono fallito l’obiettivo promozione, tentativo di rafforzare i propri organici per chi invece è ancora pienamente in corsa.

Tra queste certamente Siracusa e Reggina nel girone I del campionato di serie D, la prima in testa alla classifica, la seconda che insegue a quattro lunghezze. Tra le due società ci sono interessi intrecciati che riguardano quattro calciatori, due per parte. Gli amaranto sono fortemente interessati agli attaccanti Convitto e Longo, gli aretusei, a corto di elementi in alcuni reparti, guardano con grande attenzione a Ba e Bonacchi.

Leggi anche

Parliamo di calciatori che a inizio stagione per entrambe le formazioni hanno rappresentato i pezzi forti del mercato estivo e soprattutto per quelli della Reggina, titolari inamovibili e con alto rendimento sotto la gestione Pergolizzi. Da diverse settimane sono usciti dalle attenzioni del tecnico Trocini con Ba che da tempo ha manifestato la volontà di andare via, mentre Bonacchi vorrebbe maggiore spazio che invece non trova.

Dall’altra parte Convitto e Longo non sono per nulla contenti del pochissimo spazio concesso in questa prima parte di campionato, soprattutto il secondo molto dietro nelle gerarchie. La conclusione delle diverse trattative non sarà semplice, in modo particolare per Convitto il Siracusa pare stia facendo molta resistenza che si contrappone, però, alla ferma volontà del calciatore di voler cambiare aria.

Nel frattempo accordo praticamente trovato tra la Reggina e Malara per la risoluzione consensuale del contratto. L’esterno reggino era legato agli amaranto fino al giugno del 2026.