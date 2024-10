Calciomercato Reggina: sondaggio per un altro attaccante del Benevento

La Reggina prima con il patron Saladini ed il presidente Cardona e poi attraverso il suo Ds Taibi, continua a ribadire che sul mercato non si è alla ricerca di un attaccante. Totale fiducia ai calciatori attualmente in organico, da Menez a Gori, aspettando Galabinov e confidando nel pieno recupero di Santander. Anche se su quest’ultimo, seppur non dichiarato in maniera ufficiale, continuano i confronti ed i ragionamenti con il tecnico Inzaghi e non è escluso che qualora si creasse qualche opportunità, al centravanti ex Bologna potrebbe essere proposta una cessione. In quel caso si aprirebbero nuovi spiragli per qualche movimento in entrata anche se nelle ultime ore pare che le attenzioni si siano rivolte più verso un esterno offensivo. Intanto i colleghi di TMW rilanciano un nome nuovo:

La Gumina nome nuovo