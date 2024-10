Calciomercato Reggina: partito il lavoro di Taibi. Il lungo elenco di giocatori da cedere

“Non sarà una estate come quella scorsa e non ci saranno rivoluzioni“. Lo ha dichiarato a più riprese il Ds della Massimo Taibi, interpellato su quello che sarà il prossimo mercato della Reggina. Adesso in organico c’è un buon numero di calciatori sotto contratto, la rosa secondo le indicazioni di Aglietti andrà certamente puntellata quindi migliorata sicuramente in ogni settore del campo. Mettendoci dentro quelle che possono essere le imprevedibilità del calciomercato, scontati gli arrivi di almeno due portieri, un difensore centrale, due centrocampisti e altri due attaccanti, in attesa di capire se rispetto alla base esistente, quanti il nuovo allenatore intende confermarne.

Leggi anche

Reggina, corposo il numero delle uscite

Nel frattempo si ha quasi la certezza che per molti non ci sarà più spazio alla Reggina, un lungo elenco facilmente individuabile. Guarna e Farroni, poi Rossi, Gasparetto, Marchi, Garufo, Rolando, Rubin, Paolucci, Marcucci, Vasic, insieme ad alcune posizioni da verificare come quella di Faty sul quale il Ds si è già espresso: “Il ragazzo è stato sfortunato, prima di venire da noi aveva giocato più di cento partite in altri campionati, sarà Aglietti a valutarne la possibilità di permanenza“. Discorso a parte merita Menez, in attesa di capire quello che sarà del rinnovo non ancora arrivato di Nicolò Bianchi. I dieci prestiti della stagione 2020-21 sono tornati alle società di appartenenza anche se qualcuno si spera di poterlo riportare in amaranto.