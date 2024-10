Calciomercato Reggina: la lista dei portieri in mano a Taibi con una priorità

Mentre il pomeriggio di ieri è stato dedicato ad uno scambio di comunicati tra la Reggina e l’agente di Nicolas, il Ds Taibi, al centro della discussione, si sta ovviamente preoccupando di come sostituire il brasiliano, magari con un profilo ancora migliore.

Mauro Vigorito il favorito

Le alternative non mancano, consapevoli che la ricerca del nuovo portiere dovrà essere scrupolosa e riducendo al minimo il margine di errori. Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, in cima alla lista c’è sempre Mauro Vigorito, attualmente in forza al Lecce ma alternativa di Gabriel, sempre in piedi la pista Guglielmo Vicario del Cagliari e si guarda con particolare attenzione anche ai giovani Stefano Turati del Sassuolo e Marco Pissardo dell’Arezzo. Quella dell’acquisizione del portiere dovrebbe essere una delle prime operazioni che si potrebbe concludere, la Reggina sa bene, anche in virtù della stagione appena trascorsa, quanto sia importante un elemento di grande sicurezza tra i pali.