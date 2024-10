Calciomercato Reggina: primi sondaggi per un attaccante del Vicenza

Trattativa non facile per l'elevato ingaggio e la concorrenza

Saranno le indicazioni di mister Aglietti in collaborazione con il Ds Taibi, a dare il via alla campagna di rafforzamento della Reggina. Primi sondaggi, insieme a discorsi avviati da tempo che adesso si dovranno trasformare in trattative. Dai colleghi di biancorossi.net arriva la notizia di un primo sondaggio da parte della società amaranto verso Lamin Jallow:

La Reggina sonda il terreno per Jallow

“In uscita la dirigenza berica nei giorni scorsi ha preso atto dell’interesse avanzato da Reggina e Pordenone per Lamin Jallow. Al momento si tratta di semplici sondaggi non facili da trasformare in trattative (si parla comunque di operazioni con la formula del prestito ndr) considerati i costi senza dubbio onerosi dell’ingaggio dell’attaccante gambiano”.