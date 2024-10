Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Tre giocatori pronti ad andare via’. Anche Faty in uscita

Rinforzare l’attuale organico a disposizione di mister Aglietti, ma anche la necessità di sfoltire una rosa al momento abbastanza nutrita e con quella famosa lista Over che conta diversi elementi in più rispetto al limite massimo consentito che è di diciotto calciatori. Il ds Taibi, nel lungo intervento su “Passione Amaranto”, ha parlato di tre uscite ormai imminenti:

“Per quello che riguarda Paolo Marchi, la prossima settimana si accaserà al Piacenza. Siamo a buon punto per la cessione anche di Marco Rossi e poi Farroni ha solo da scegliere perchè lo vogliono tante squadre. Quindi queste tre uscite siamo certi di farle al più presto. Stiamo lavorando per soprattutto per coloro che rientreranno dai prestiti e lì ci sarà sicuramente qualche problema. Loro vorranno dimostrare di poter rimanere alla Reggina, ma noi abbiamo già fatto le nostre scelte, il mio compito è quello di trovare a tutti le dovute sistemazioni. Alla fine, come tutti gli anni, faremo tutto quello che c’è da fare, ma vi garantisco che quest’anno il mercato è veramente complicato. Faty? Parlo spesso con Aglietti, lui rientra nel contesto di quei calciatori con un contratto importante e siccome la strategia rispetto allo scorso anno è cambiata, vedremo il da farsi”.